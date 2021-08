Assembleia Legislativa: Comunicado

#aleac

Comunicado Aleac

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre comunica aos veículos de imprensa que retorna com suas sessões na forma presencial e virtual através do endereço eletrônico: https://m.youtube.com/aleactv, na terça feira (10/08/2021), ocorrendo nas terça e quartas de cada semana, neste primeiro momento, no horário regimental de 10 às 13 horas, seguindo todas as recomendações necessárias para garantir a segurança de todos, contidas nos decretos que tratam da Pandemia.

Desse modo a ALEAC irá estabelecer estratégias de segurança, higiene, distanciamento, com utilização adequada dos equipamentos de proteção individual.

O Poder Legislativo solicita aos veículos de Imprensa, através de e-mail ([email protected]), que, confirmem até a data de 6 de agosto de 2021, até às 18 horas, as informações pertinentes aos profissionais de imprensa que irão fazer a cobertura das Sessões Legislativas, encaminhando os dados dos referidos profissionais, conforme modelo de cadastro abaixo:

CREDENCIAMENTO IMPRENSA

Empresa:

Nome:

Número de Registro de jornalista:

Carteira de vacina covid:

Função:

Telefone de contato:

E-mail:

OBS:

Para que possamos evitar o descumprimento das medidas sanitárias de segurança e distanciamento, contamos com a conscientização e colaboração de todos, salientando que cada empresa designará 2 (dois) profissionais para a referida cobertura jornalística.

Após o cadastramento, enviaremos cópia da resolução com as demais informações pertinentes ao retorno dos trabalhos legislativos deste Poder.

[email protected]

(aleac)