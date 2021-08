#bolsonaro

Presidente da república (?) ataca o ministro Roberto Barroso, do STF e presidente do TSE… – Aquele Filho da puta do Barroso… – diz Bolsonaro. Ouça abaixo na publicação do senador Kajuru.

