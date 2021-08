Acreano agredido em Goiânia (vídeo)

#goiânia

Lucas Dourado escreveu no seu Instagram que foi agredido por um policial

EU VOU TE MATAR VIADÃO!

EU VOU TE MATAR SEU VIADO, EU VOU TE MATAR! VOU TE EXTERMINAR VIADO!

Eu fui agredido por um POLICIAL MILITAR HOMOFÓBICO EM GOIÂNIA, GOIÁS

Essas palavras ensurdecedoras foram algumas das agressões psicológicas que recebi na noite de segunda-feira!

As 19:30 fui a uma mercearia/disk comprar um refrigerante e um macarrão e este rapaz me intimidou e partiu para cima de mim, perguntando porque eu estava olhando pra ele: – PORQUE TÁ ME OLHANDO VIADÃO!? Eu em seguida disse que não estava olhando para ele, que em seguida se levantou perguntando: – QUER LEVAR UM TIRO VIADÃO!? eu imediatamente peguei meu celular para gravar por medo e receio.

Neste momento ele repetiu: É ISSO MESMO VEADÃO!! Eu perguntei o porque e ele me agrediu com um tapa e logo em seguida sacou a arma e apontou em minha direção.

Eu me afastei e ele continuou com as agressões, me derrubou no chão, desferiu vários chutes e socos e continuou por longos e assustadores minutos com a arma na minha cabeça, ao alcance dos meus olhos, e eu só orava a Deus que me livrasse daquela situação, e até agora estou escutando o barulho ensurdecedor das palavras dele:

-EU VOU TE MATAR VIADO, EU VOU TE MATAR, FALA ALGUMA COISA SEU VIADÃO ( com a arma encostando no meu rosto, e eu humilhado no chão), EU VOU TE MATAR! Continuou por vários segundos.

Eu não sei como tive forças para levantar e correr… ele subiu na moto, parou na calçada e ameaçou dizendo: ( com a arma aprontando para mim e 2 amigas)

– EU SOU DA POLÍCIA, VOCÊ NÃO SABE COM QUEM MEXEU, VOCÊ NÃO TEM IDEIA DO QUE EU SOU CAPAZ, EU SOU DONO DESTA ÁREA, EU MANDO AQUI, SEU VIADÃO EU VOU MATAR VOCÊ!!! SE VOCÊ DIVULGAR OU FALAR ALGO EU MATO VOCÊ! VOU FAZER UM POR UM! SEU VIADÃO DE MERDA.

E saiu… na sua moto. Até agora eu não entendi como estou vivo. Foi horrível, momentos angustiantes e de muito medo. Simplesmente por eu ser gay.

Procurei todos os meios cabíveis e não vou descansar enquanto não obtiver justiça!

HOMOFOBIA é crime, ameaçar alguém é crime, fazer o uso de arma indevidamente é crime, abuso de autoridade mesmo não estando fardado/ a serviço, é crime!

Vídeo divulgado no instagram de Lucas