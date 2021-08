Mourão se encontra em segredo com ministro Barroso

#mourão

OCafezinho/Estadão

Mourão garante que não haverá golpe e que eleições estão garantidas

A revelação de uma reunião entre o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso (STF), na casa do ministro foi o que ocasionou o aumento dos delírios golpistas de Jair Bolsonaro.

De acordo com o Estadão, Bolsonaro viu nessa reunião uma articulação do general a favor do seu impeachment. Pela Constituição, Mourão assume o Planalto com a derrubada de Bolsonaro. O encontro aconteceu no mesmo dia que houve o desfile de tanques na Esplanada dos Ministérios.

Barroso foi direto ao ponto e perguntou a Mourão se haveria risco de ruptura institucional e se as Forças Armadas estariam dispostas a patrocinar um golpe de estado.

Por sua vez, Mourão respondeu que a cúpula das Forças Armadas não estão engajadas para um golpe e que ninguém vai impedir as eleições em 2022, dizendo que a possibilidade disso acontecer era zero.

Barroso e Mourão se encontram em segredo; Mourão garante que “não haverá golpe” https://t.co/MGinjZ3P4S — O Cafezinho ☕️🇧🇷 (@ocafezinho) August 14, 2021

Em tempo: o que acontece nos bastidores em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte…só Deus sabe – oestadoacre