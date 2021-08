#reuters

CYMI: a celebridade local Wally the Walrus foi vista subindo em um barco na Baía de Ardmore, Irlanda

ICYMI: Local celebrity Wally the Walrus was spotted climbing into a boat in Ardmore Bay, Ireland pic.twitter.com/V5eJ1uD2k3

— Reuters (@Reuters) August 14, 2021