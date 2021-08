Desespero no Afeganistão: imagem mostra pessoa caindo de avião (v)

#desespero

-Três pessoas que tentavam fugir de Cabul segurando-se ao lado do trem de pouso do avião das forças aéreas americana, caíram no telhado de umas casas próximas ao aeroporto. Morreram tentando escapar do Talibã.

Assista:

— Flávio Costa (@flaviocostaf) August 16, 2021