Sen Randolfe desafia Bolsonaro: ‘Tente, homem! Pare de ameaçar!’

#senadorrandolfe

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou na tarde de sábado (14/8) uma mensagem para uma lista de transmissão no WhatsApp em que fala sobre a necessidade de um “contragolpe” e convoca apoiadores para se manifestarem no dia 7 de setembro com o objetivo de mostrar que ele e as Forças Armadas têm apoio para uma ruptura institucional, diz o Metrópoles.

Senador Randolfe Rodrigues, do Amapá

-Hômi, pare de ameaçar e vai em frente! TENTE! Pelo menos uma vez na vida tenha coragem! Conhecendo sua “competência” sabemos bem o resultado 😂. No mais, estaremos aqui defendendo a democracia!

Hômi, pare de ameaçar e vai em frente! TENTE! Pelo menos uma vez na vida tenha coragem! Conhecendo sua “competência” sabemos bem o resultado 😂. No mais, estaremos aqui defendendo a democracia! https://t.co/3soLfIc7mP — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) August 16, 2021