Atlas, o robô humanoide que dá cambalhotas

#robô

Reuters

-Atlas, robô humanoide criado pela Boston Dynamics, usa motores elétricos movidos a bateria e hidráulica para o movimento. Atlas é capaz de dar cambalhotas e tem mostrado sua nova habilidade: parkour (movimentos desenvolvidos para superar obstáculos). Assista:

Atlas, a humanoid robot created by Boston Dynamics, uses hydraulics and battery-powered electric motors for movement. Atlas is capable of doing backflips and has been showing off its new skill: parkour https://t.co/gNYfTnBPR6 pic.twitter.com/x8LXUJtExH

— Reuters (@Reuters) August 18, 2021