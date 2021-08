Talibã sem Facebook e sem Zap

#facebook

Adivinha quem bloqueou o Talibã no facebook e no zap? Rodrigo Viana explica abaixo no Viomundo

-Como o mundo mudou. A primeira coisa que os EUA fizeram foi manter o bloqueio… do talibã no Face. O talibã não consegue criar um grupo. A segunda: bloquear a grana e futura remessa de dinheiro do FMI. Sem dólar e sem whatsapp!

Em tempo: Talibã vai de porta em porta pedindo que afegãos voltem a trabalhar, informa a Reuters.