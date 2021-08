Até quando os motoristas de app vão suportar? (25% desistiu)

#motoristas

Governo (?) Bolsonaro está conseguindo inviabilizar até atividade de motoristas de aplicativos com o aumento constante do combustível – oestadoacre

BBCNews

O aluguel do carro que Daniela Cristina Teles, de 37 anos, usava para trabalhar subiu de R$ 1.400 para R$ 2.000 por mês. O litro do etanol passou de R$ 1,89 para R$ 4. O aumento do número de casos e mortes por covid-19 a deixou com medo de estar no mesmo ambiente que desconhecidos.