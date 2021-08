#oposição

Bernardo Mello Franco, O Globo

-A miopia da oposição: PT alivia na sabatina e vota em Aras (Augusto Aras), o procurador que protege Bolsonaro

(…)

Em tempo: como ter esperança no Brasil desse jeito??…quando as conveniências de ocasião determinam as posturas políticas em momentos decisivos – oestadoacre