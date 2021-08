Sena: Famílias ameaçadas de despejo ganham prazo de seis meses

#senafamílias

As oitenta famílias que ocupam uma área de APP (Área de Preservação Permanente) nas proximidades da ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira, tiveram uma vitória momentânea no Tribunal de Justiça, que suspendeu decisão da juíza da comarca do município e concedeu pelo menos mais 06 meses para elas ficarem no local até que se encontre uma saída social para o problema.

A informação foi repassada às famílias por um advogado que trabalha para a prefeitura do município de Sena em áudio e que este blog teve acesso ao conteúdo nesta manhã.