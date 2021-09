Bocalom tira o bode da sala…(impichim mandrake morre)

#bocalom

Acabo de chegar de uma viagem rápida de cinco dias….e, quando desço do avião….:

O impichim mandrake do prefeito de Rio Branco não passou…não passaria…por um único motivo: não há crime cometido por Bocalom.

Bocalom recebeu todas as críticas nos últimos dias e se manteve em silêncio…agiu certo dentro do princípio mineiro que ele costuma adotar…o prefeito deve ter pensado: vou ficar quieto: há várias lideranças me defendendo…é verdade: Petecão, MBittar e até o governador GladsonC.

Começa agora, de fato – a gestão Bocalom/Marfisa.

Bocalom afastou o bode da sala…1 a 0.

J R Braña B.