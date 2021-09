Rodrigo Maia acha que Bolsonaro é gay: ‘Não consegue assumir’ (v)

#rodrigomaia

Estado de Minas

Rodrigo Maia diz achar que Bolsonaro é gay: ‘Ele não consegue assumir’

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (sem partido) polemizou sobre a orientação sexual do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Para o deputado, adversário político do presidente, Bolsonaro ‘não tem coragem de assumir’.

Maia justificou a afirmação baseado em discursos e posicionamentos do presidente. Em entrevista ao podcast ‘Derrete Cast’, na noite desta quinta-feira (2/9), o parlamentar disse que o chefe do Executivo Federal ‘não admira’ as mulheres, apenas homens.

Para o deputado, Bolsonaro não se assumiu devido à sua formação militar. “Muito atrasada (reduto militar) neste aspecto da orientação”, afirmou Maia.

“Eu tenho uma grande dúvida (se o Bolsonaro é gay). Eu acho que é. Não tem nenhum problema”, iniciou Rodrigo Maia, ressaltando ter ‘muitos amigos’ gays assumidos, citando, inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que se assumiu homossexual recentemente.(…)

(…)

Em tempo: como escreveu hoje o ex-senador Roberto Requião, ‘Boi preto conhece boi preto’ – oestadoacre