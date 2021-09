O Processo: JV e GladsonC aparecem em filme da Netflix (vídeo)

#netflix

O filme O Processo está disponível na locadora Netflix (para assinantes) e mostra participação do ex-senador Jorge Viana em reuniões internas da bancada do PT no senado tentando retirar da relatoria da comissão que analisava o pedido de impeachment de Dilma, o senador Anastasia, do PSDB-MG.

O Processo mostra imagens, entrevistas dos momentos decisivos do processo que culminou com o golpe parlamentar/judicial/midiático de 2016.

Já a participação de GladsonC é reduzida ao acaso…o governador, então senador à época, aparece comemorando a aprovação pela comissão do relatório que abriu o processo de impeachment, diga-se fraudulento, porque não nunca houve crime – da presidenta arrancada do poder.

