Rodrigo Pinto não aprendeu com a tragédia em família

Rodrigo Pinto (Filho do ex-governador Edmundo Pinto)

O filho mais velho do ex-governador Edmundo Pinto – lá de onde mora segundo localização da postagem feita hoje (Dubai) – fez ataques descabidos (antidemocráticos) e desnecessários contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Rodrigo Pinto chamou o ministro de:

-Rato, covarde, psicopata, bandido.

E o ameaçou:

-Suas atitudes retornarão para você.

Rodrigo finalizou dizendo:

-É triste ver minha pátria e os brasileiros sofrendo diante de tantos abusos de autoridade…7 de setembro será o grito de liberdade ou de guerra.

Em tempo: Rodrigo se complica e terá problemas com a justiça quando retornar ao Brasil…pior: não consegue ler o que acontece no nosso país com a tragédia Bolsonaro…talvez seja a distância….a vida dos Xeiques por lá é quase uma ilusão….uma miragem em comparação com os milhões de desempregados e famintos que habitam a realidade brasileira. Rodrigo, que foi vereador em Rio Branco – continua um jovem de cabeça de vento…não aprendeu absolutamente nada. (segue…)

Em tempo 2: Rodrigo poderia comparar o governo Bolsonaro e o governo Collor (sugestão…) (segue…)

Em tempo 3: Edmundo Pinto, o político – jamais tomaria uma atitude extremada dessas.

