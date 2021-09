Bolsonarista pede intervenção militar e reclama quando é atendido (vídeo)

#bolsonarista

Esse vídeo é didático para entender o que se passa no Brasil…brasileiros bolsonaristas foram a Brasília pedir intervenção militar (golpe, ditadura, milicos no poder etc…) contra a Constituição e quando há uma intervenção militar na sua manifestação eles não a curtem…pelo contrário, a denunciam…que contradição!…assista abaixo…(segue no Em tempo)

Ontem em Brasília!

Parece que ele não curtiu a tão sonhada intervenção militar 🤣 pic.twitter.com/zx5QljDt1h — Mariada (@Mariada74492517) September 11, 2021

Em tempo: por isso já dissemos aqui que boa parte que foi aos protestos criminosos – é possível – não soubesse que participava de um ato inconstitucional, antidemocrático e criminoso.

Em tempo 2: os protestos mostraram quão despolitizados e analfas políticos são muitos brasileiros….não têm a menor noção da realidade política em que vivem.

