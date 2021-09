Denúncia: Compramos ‘água mineral’ podre

#águamineral

Por J R Braña B.

Compramos aqui em casa cinco garrafões de ‘água mineral’ dessas empresas que atuam em Rio Branco. Dois deles estavam com a água apodrecida…odor insuportável! Chamamos o revendedor (região do Tropical-Morada do Sol) nesta manhã de domingo que, imediatamente, veio verificar a constatou que a nossa reclamação procedia…

‘Se vocês vocês fossem levar adiante isso daria um problema enorme’, disse o entregador...’Não queremos prejudicar ninguém, mas vamos divulgar na internet para que a vigilância sanitária intensifique a fiscalização e as condições da água dita ‘mineral’ vendida em Rio Branco , respondi.

Não vamos e não queremos divulgar o nome da empresa (que é conhecida)…Queremos fiscalização e um posicionamento público do órgão responsável pela fiscalização porque o consumidor de Rio Branco está correndo risco de saúde com a água envasada comercializada na cidade.

A vigilância sanitária precisa estar atenta às empresas que vendem água envasada no Acre. Já basta a água do Depasa fornecida aos consumidores, que é de péssima qualidade e que é impossível tomá-la diretamente da torneira.

Em tempo: é até um opróbrio à inteligência das pessoas chamar a água envasada no Acre de água mineral…porque não é mineral….nunca foi!

J R Braña B.