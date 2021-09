#mbittar

Senador do MDB do Acre(?) retorna com tema superado (tratamento precoce para covid-19) e diz que médico tem liberdade para aplicar o tratamento que desejar…não tem!…a liberdade do médico é relativa…faltou o apresentador dizer isso…a liberdade do médico em indicar um tratamento está restrita aos protocolos já aprovados pela ciência (tratamento precoce não está)…e isso o senador do MDB do Acre(?) desconhece. Mas veja a imodéstia do doutor MBittar…é logo nos primeiros 10 minutos…assista: