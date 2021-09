Médico morre de covid e profissionais da Prevent Senior escondem (v)

#médico

A saber: Prevent Senior é um plano de saúde para idosos…que indicava kit covid (que não resolve nada conta a doença) e Bolsonaro ajudava divulgar.

Quando o pediatra e toxicologista Anthony Wong morreu, aos 73 anos, no dia 15 de janeiro de 2021, sua família divulgou, em nota, que ele havia sido hospitalizado com queda de pressão e mal-estar. Internado, recebeu o diagnóstico de úlcera gástrica e hemorragia digestiva (Uol)

Entrevista do médico negacionista Anthony Wong com o jornalista bolsonarista Augusto Nunes…a morte do médico foi escondida por 123 profissionais do plano de saúde Prevent Senior (como informa o UOL hoje)

Esse é o médico Anthony Wong, que morreu de covid-19 pic.twitter.com/oLgAUBDaRo — Phillip Honorato (@philliphonorato) September 22, 2021