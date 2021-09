Parque Chico Mendes: Novidade para as crianças neste domingo

#parquechicomendes

Um carrinho colorido e inédito foi construído esta semana no Parque Chico Mendes (PCM) para animar e atender as crianças neste domingo…para quem não sabe, o sítio público voltou a funcionar e vive atualmente um boom de visitação…parabéns aos servidores e sua nova diretora Diana Braga, que dinamizaram e transformaram o PCM num dos melhores pontos de lazer para a cidadania da capital…com apoio decisivo do secretário de meio Ambiente, Normando Sales, e do prefeito Bocalom.

Em tempo: O PCM fica localizado na Vila Acre, em Rio Branco