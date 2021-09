Aniversário de Sena, 117 anos: Repercussão zero

#sena117

A cada ano que passa pioram as coisas…Sena 117 anos: ninguém ouviu falar em Rio Branco e nas outras duas dezenas de municípios….no site do governo, no dia 25 (acredite) – não foi escrito uma linha…

Agenda do governo na cidade: nada! (não me venham com desfile militar porque isso….deixa para lá…)

O governador GladsonC, com voz cansada, gravou um áudio parabenizando a cidade com as mesmas lorotas de sempre…blá blá, blá…e só.

A Assembléia Legislativa, a partir desta segunda, 27, se muda para Cruzeiro do Sul…as sessões vão ocorrer no Juruá…isso é prestigiar politicamente uma cidade…Cruzeiro faz 117 anos na terça, 28….em Sena, nada! Nenhum agenda política de impacto!

O que houve mesmo? Uma competição (corrida, putz…) criada recentemente pela prefeitura com o nome do pai do senador MBittar…que compareceu e vendeu o seu peixe, vencido, de sempre…E só!

Investimento, geração de emprego, perspectiva social, econômica, cultural, tecnológica…nada! Mais um ano indo embora e só lero-lero…e a população sendo feita de otária….com o meu voto (eu voto em Sena) não tenho responsabilidade nenhuma…sempre voto nulo/branco na eleição majoritária)…tenho, sim, muita tristeza em ver que a cidade não anda pra frente….

Ano que vem tem eleição…votem nos mesmos!!!!

Post scriptum: como a política inteira vem aqui ver oestadoacre vai haver agora uma repercussãozinha, de bastidores, sobre o que não fizeram nos 117 anos de Sena…mas vai ficar nisso…

J R Braña B.