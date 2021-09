França: Macron leva ovada em feira em Lyon (vídeo)

#macron

Macron foi visitar uma feira de gastronomia na cidade de Lyon e levou uma ovada nas costas de um manifestante (você pode ver o ovo quicando nas costas do presidente sem quebrar)… o político não reagiu…não mostrou o dedo maior…não fez como o Queiroga, ministro da Çaúde do BraZil… Em junho, um homem deu um tapa no rosto de Macron durante uma caminhada no sul da França. O homem foi condenado a cumprir quatro meses de prisão….assista o episódio desta segunda.

French President Emmanuel Macron was hit with an egg while he was visiting Lyon to promote French gastronomy https://t.co/KGg8devbjn pic.twitter.com/cLUDhfXl64 — Reuters (@Reuters) September 27, 2021