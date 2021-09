#brfimdomundo

BR-364, entre Rio Branco e Sena…que chamam de rodovia…mas nunca foi uma rodovia de verdade…nunca!

A inoperância do poder publico do Acre (e o Brasil) com as rodovias do Estado já não causa mais indignação em ninguém, exceto nas famílias das vítimas….Mais um acidente grave com vários feridos e, como já se sabe – devido às péssimas condições do varadouro federal.

Em tempo: cadê os defensores do mito (dos otários) que não tomam uma providência?!!!

