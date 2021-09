Fora do Acre MBittar é chamado de ‘senador abestado’

#bittar

Com os pés, as mãos e a cabeça fora do MDB – pela enésima vez – o senador MBittar ainda levará tempo para ser reconhecido no cenário nacional, embora tenha protagonizado um vexame estupendo na relatoria do Orçamento (um verdadeiros escândalo)..

Esta semana, o conceituado jornalista Bob Fernnades escreveu, a propósito de uma entrevista de MBittar à CNN, onde foi desmentido publicamente ao defender tratamento precoce para covid-19.

-Na CNN um abestado, um tal de Bittar, defendendo ‘tratamento precoce’ dizendo que o ‘governo está blindado’ contra a corrupção e sacando o asneirol ‘pensamento único’. Haja saco para esses farsantes (Bob Fernandes)

Em tempo: enquanto isso o Acre definha…a pobreza só aumenta….e eles, esses aí de cima e outros – comem o filé…e deixam para a plebe o osso….e ainda perguntam: tudo bem com vocês?!!!

