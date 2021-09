Ministro-pastor da Educação veio a Rio Branco fazer o quê?

#mildias

Ministro-pastor Milton Ribeiro: ‘As crianças deficientes atrapalham na escola‘, frase do miniXtro da EducaSSão do Brasil

Nos mil dias do governo Bolsonaro (de GladsonC também) o ministro-pastor Milton Ribeiro veio ao Acre supostamente inaugurar uma escola de psicologia (como disse uma professora da UFAC abaixo, ‘uma farsa’)…Esse é o ministro-pastor que quer segregar as crianças especiais…separá-las das outras crianças no processo de aprendizagem escolar.

(…)

Em tempo: o governador GladsonC disse que o governo tem dado todo apoio ao Acre…: ‘O governo federal tem dado total apoio ao nosso estado’ (e pouco ou quase se vê em benefício das pessoas no Acre).

Em tempo 2: em ‘.000 dias de governo não há uma única obra de Bolsonaro no Acre…uma sequer!

