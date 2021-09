Vídeo: ‘O Juruá soube sobreviver no isolamento’

#edvaldo

Edvaldo Magalhães destaca atuação da Igreja Católica no desenvolvimento do Vale do Juruá

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) destacou o trabalho desenvolvido pela Igreja Católica no Vale do Juruá, mais especificamente em Cruzeiro do Sul.(…)

“Depois de Thaumaturgo de Azevedo, nós não temos nenhuma dúvida de afirmar que foi a Igreja Católica, que com um olhar e uma ousadia ajudou a edificar, a construir locais estratégicos e importantes para o desenvolvimento desta cidade. Não apenas como construtores, porque já seria algo extraordinário. Fundou a primeira olaria, a Olaria dos Padres. Eu andava e brincava na Olaria dos Padres, mas tinha a oficina, que era uma carpintaria, uma marcenaria. Por ali, passaram dezenas de profissionais que foram se formando, que foram burilando suas capacidades e transformou essa região aqui, em uma região de extraordinários profissionais”, disse Edvaldo Magalhães.

