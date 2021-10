Assembleia dá voz aos pequenos produtores no Juruá

#aleac

Sindicatos, Associações e produtores agradecem ALEAC pelo debate sobre agricultura no Juruá

Foram mais de três horas de amplo debate sobre a economia e agricultura no Juruá, durante a audiência pública que a Assembleia Legislativa promoveu nesta sexta-feira(2), no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul. Pela primeira vez em décadas, o parlamento estadual foi a uma região do Estado para ouvir todas as demandas dos produtores rurais da região reconhecida como maior produtora de farinha do país.

Representantes de Sindicatos e Associações rurais, enalteceram a iniciativa da mesa diretora da ALEAC. “Trazer o parlamento aqui para ouvir nossos clamores foi algo que a gente precisava mas não imaginávamos que aconteceria. Obrigado presidente Nicolau por nos ofertar essa oportunidade”, disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, Francisco das Chagas.

Só na zona rural de Cruzeiro do Sul, segundo Chagas, existem cerca de trinta mil famílias espalhadas em uma malha viária de oitocentos km de ramais. Foi justamente a situação dos ramais a maior cobrança dos produtores. A falta de condições de trafegabilidade é o que mais afeta quem mora no campo. “Vamos fazer justiça. Vir aqui e colocar a cara a tapa como os deputados fizeram é a mais profunda demonstração de que esse parlamento quer ajudar. Essa iniciativa, presidente Nicolau é digna de aplausos”, observou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Nicolau Júnior agradeceu a participação de todos os segmentos e garantiu que todas as demandas apresentadas serão encaminhadas para os setores responsáveis. “Nosso trabalho nesta audiência não termina aqui. Vamos encaminhar todas as reivindicações, cobrar e acompanhar o andamento de todas as propostas”, garantiu.

No sábado

Informações: Audiência Pública com o tema “Interligação Cruzeiro do Sul/Pucallpa.

A Assembleia Legislativa do Acre vai realizar neste sábado, 2, uma audiência pública, para discutir a respeito do tema: “Construção da Estrada que liga o município de Cruzeiro do Sul (Brasil/AC) à Pucallpa (Peru). O encontro foi proposto pelo deputado estadual Roberto Duarte (MDB).

O evento será transmitido pelo canal oficial da Aleac na plataforma do Youtube: https://www.youtube.com

Data: 2/09/2021

Horário: 10h

Local: Teatro dos Nauás/Cruzeiro do Sul

Na parte da tarde será realizada através da Escola do Legislativo Acreano uma Oficina de Técnica Vocal

Horário: 14:30h

Local: Universidade Aberta do Brasil

UAB/UnB – Czs, ao lado da UPA

Às 18:30h acontecerá um Workshop Processos Legislativos

Local: Universidade Aberta do Brasil

UAB/UnB – Czs, ao lado da UPA