Em Sena, muitas fotos, circo e farelos de pão…

#sena

Diz o governo em letras garrafais (junto com a prefeitura):

Em Sena Madureira, governador anuncia construção de ponte, entrega obras em ramal e pavimentação de ruas

(aí você vai conferir….puft…nem fotos abertas eles mostram…tudo foto das otoridades para os geraldinhos bateram palmas)

Diz mais o governo (junto com a prefeitura):

‘Cumprindo extensa agenda no município de Sena Madureira nesta sexta-feira,(…)’

Muito extensa…fosse na época de filmes nas máquinas de fotos seriam pilhas e pilhas de extensão de filmes…

‘Governo anunciou a construção de uma ponte sobre o Rio Iaco’ (…)

Ninguém aguenta mais isso…milionésima vez que é feita a promessa da ponte…deve ser para o 2º mandato de GladsonC…ou o terceiro…ou o quarto mandato….ou quando o herdeiro de sua excelência crescer e for governador…(por que não?)…os políticos que chegam ao poder no Acre amam Dinastias…famílias se sucedem no poder eternamente…

‘Construção da ponte do Iaco – No total, serão investidos R$ 3,6 milhões, originados de recursos próprios.’ (…)

3,6 milhões para a construção de uma ponte de mais de 300 metros…só se for a construção de uma suposta ponte..3,6 milhões, no Acre, não conclui nem os projetos preliminares de uma pinguela.

Diz mais o governo (junto com a prefeitura) – ‘Pavimentação de ruas’

Percebam o zelo com a comunidade! Nas laterais não há calçada de pedestre…a pavimentação só privilegia carros (que a maioria não tem)…calçadas para as pessoas andarem…pra quê, né?!!!)

O resto do press release do governo foi o ultrapassado e brega ‘O que as otoridades disseram’…nem vale à pena o registro.

Concretamente hoje em Sena Madureira, sacaram muchas fotitas, contaram muitas lorotas, porém nada de obras concretas, sociais, econômicas, tecnológicas, culturais em benefício das pessoas…aliás, todas as otoridades ali presentes, só pensavam numa coisa…se reelegerem no próximo ano.

Com os votos dos geraldinhos, que servem apenas para bater palmas nas enfadonhas e calorentas solenidades (cujo maior benefício é rotear o vírus do Covid-19)

É muito lero-lero…Vou tomar minha cerveja cusqueña, comprada na promoção do Araújo – que está trincando no congelador…Sejam felizes!

Em tempo: valor da ponte no site do governo: 3,6 milhões

J R Braña B.