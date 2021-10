#saudade

‘Recife, minha cidade’

Hoje meu filho João Lucas foi se somar aos milhares em Recife contra o governo da morte, da carestia, do mal…

E me deu muita saudade dele…e, sem delongas…aí vai a música…na capital mais cultural do Brasil…a cidade mais progressista do nosso país…consciência muita alta do povo de Recife…

Versos fundamentais:

//O cara de Rio Branco

//Ouve a música do Acre…

//O cara de Recife

//Ouve a música de Pernambuco

Ouça…Reginaldo Rossi, o Rei.

Boa noite…

J R Braña B.