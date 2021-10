#facebook

TSF

As redes sociais Facebook e Instagram e o serviço de mensagens instantâneas WhatsApp estão em baixo em vários países, incluindo o Brasil.

As falhas começaram a ser reportadas pelos utilizadores depois das 11h (hora Acre – oestadoacre)

No Twitter, o “apagão” no WhatsApp também um dos tópicos mais discutidos neste momento. De acordo com o site Downdetector, também o Facebook Messenger registra falhas.

Os motivos, as causas, eles não explicam de fato quais são…