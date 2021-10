Rivotril: Tiozinho e tiazinha do face e zap vivem crise

#crise

Sem condições de formular no pensamento sequer o que querem comer no almoço ou na janta, os tiozinhos do Face, Zap e Insta entraram em depressão e em crise de ansiedade…quem vai dizer o que eles têm que fazer agora que os app estão fora do ar??? Como eles vão ter acesso às fakes news do gabinete do ódio bolsonarista e compartilharem na família, vizinho e amigos?

Corre à boca pequena em Brasília que Bolsonaro se desesperou com o trio de apps em baixo (como dizem os portugas) e gritou ‘Quero zap impresso e auditável!’

Traduzindo: hoje o governo Bolsonaro não trabalha!

Em tempo: logo hoje os apps caíram…um dia após espocarem o escândalo dos milhões de Paulo Guedes escondidos em paraísos fiscais (para fugir da tributação no Brasil)…ele é o ministro da economia…acredite!

oestadoacre