‘Falta açúcar para o cafezinho nas escolas’ (sobram milhas aéreas)

#café

Edvaldo Magalhães, deputado e líder da oposição na Aleac -disse na sessão desta quarta que ‘há escolas sem merenda e sem o cafezinho tradicional por falta de açúcar’…e que o lanche é a saudável ‘bolacha com ki-suco’ que os alunos não suportam…(esse contrato com a empresa da bolacha seca é ad eternum…em todos os governos….é um mistério)

Em tempo: com o relaxamento dos cuidados com a pandemia e a normalização dos voos vamos começar a sentir falta de sua excelência no Acre…hoje mesmo ele não se encontra em Rio Branco…cedo deu um longa entrevista à TV Acre… lá de Brasília….afinal de contas a pandemia restringiu as viagens drasticamente…inclusive as viagens desnecessárias…e agora é preciso recuperar o tempo perdido.

(oestadoacre)