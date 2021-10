03 Dep do Acre votam para grávidas retornarem ao trabalho presencial

#gravidas

A câmara dos deputados aprovou na quarta-feira, 6, o Projeto de Lei 2058/21, que estabelece medidas sobre o trabalho de gestantes durante a pandemia, prevendo sua volta ao presencial. A proposta será enviada ao Senado. (…) Três austeros parlamentares do Acre, no conforto do voto remoto, votaram SIM, para que as grávidas retornem ao trabalho presencial…são eles Alan Rick (sem novidade), Dra Vanda Milani (uma mulher, acredite) e Flaviano Melo.

Em tempo: dessa vez o deputado do PDT, Jesus Sérgio, foi mais Jesus e menos Sérgio e votou corretamente…dias atrás ele e Alan Rick (que não falha uma em votação contra interesses sociais) votaram pela internet para que os velhinhos compareçam aos postos do INSS…para comprovarem que estão vivos. Uns justos!

(oestadoacre)