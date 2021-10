Acre sai à frente: Meninas pobres têm direito a menstruar dignamente

#meninas

Direitos Humanos

Escolas do Acre vão doar absorventes a alunas pobres….Aleac aprovou e o governo vai sancionar o PL…Bolsonaro vetou em plano nacional…fossem absorventes para homens, ‘o mito’ vetaria…? Bolsonaro odeia mulheres, todo mundo já sabe disso…

Socorro Neri, secretária de Educação do Acre

-Promover DIGNIDADE a estudantes das escolas estaduais do Acre que, pela condição socioeconômica, não têm acesso a absorventes durante os ciclos menstruais. Eis a importância do projeto de lei do deputado Chico Viga, aprovado nesta quarta-feira pela ALEAC.

–Estudo da ONU estima que uma em cada dez meninas falta a aula durante a menstruação. Após sanção do nosso Governador@GladsonCameli , a Secretaria de Estado de Educação procederá a aquisição do produto e desenvolverá sua distribuição no contexto de um projeto de empoderamento.

