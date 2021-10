Solução para acabar com desemprego (ninguém havia pensado nisso!?)

#sensacionalista

O fim dos salários pode gerar mais empregos

O Sensacionista dá a solução em Editorial para acabar com o desemprego no Brasil.

‘As relações trabalhistas baseadas em remuneração estão defasadas. Desde a revolução industrial, trabalhadores recorrem a este método de escambo que pouco contribui para a sociedade.

É mister repensar o modelo. A reforma trabalhista do governo Temer não foi o suficiente. Sem os pesados encargos de uma folha salarial, empresários poderiam abrir novas frentes de emprego. Haveria um salto de competitividade.

Diversos estudos já demonstraram que o nível de remuneração não traz o equivalente na sensação de bem estar. Como diz o ditado popular, “dinheiro não traz felicidade”.

Há de se discutir, ainda, o fim do retorno para casa, como forma de aumentar a produtividade. Mas esse é um debate para o qual o Brasil não está preparado.’

Em tempo: muito boa a ironia acima do Sensacionalista…e ainda há quem ache que empresário dá emprego…empresário não dá emprego…ele te explora, te paga uma parte ínfima do que ele ganha te explorando…e pronto!…o empresário fica rico e segue a desigualdade.. Entendeu?!

Em tempo 2: para ficar mais claro, Milly Lacombe desenha: ‘Empresário não gera emprego. O que gera emprego é demanda (entendeu?…demanda, necessidade! – oestadoacre).

Em tempo 3: Para ter sucesso não basta ser estúpido…

oestadoacre

Comenda do Mérito Cultural do Acre para Sérgio Taboada

Apoie abaixo-assinado público para que Sérgio Taboada (em lembrança) receba a Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreano…clique na imagem abaixo para assinar…a proposta de indicação do nome de Taboada é de oestadoacre, mas pode ser sua também…assine e compartilhe com amigos…