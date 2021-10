Vídeo: Bolsonaro barrado em jogo do Santos por não estar vacinado

#barradobolsonaro

Assista abaixo Bolsonaro reclamando para seus apoiadores por ter sido barrado.

Passando o feriado no litoral paulista, presidente @jairbolsonaro diz que foi impedido de assistir jogo do @SantosFC por não estar vacinado. “Por que isso?”, questionou em tom de indignação. pic.twitter.com/VcJ9t5qGTU — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2021

Em tempo: você acredita mesmo que o mito (dos otários) não tomou vacina anticovid?

