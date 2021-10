TV e rádio: Quanto mais consciência do público, menos audiência

#audiência

Fracasso do domingo…

(…)

Em tempo: programa como esse do Huck, o do Ratinho, reality shows diversos, programas porta-de-delegacia do meio-dia e final da tarde, estilo Datena e Siquêra Jr e afins são desserviços à sociedade e a civilização…por isso quanto mais conhecimento, consciência e esclarecimentos das pessoas, menos audiência eles terão (vale para o rádio também)…e o inverso é verdadeiro…quanto mais alienado é o público, mais audiência esses tipos terão…simples assim esse complicado fenômeno social – oestadoacre