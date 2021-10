Presidente da Aleac: Prêmio de Gestão do Ministério Público

#aleac

divulgaçãoaleac

Presidente da ALEAC participa da premiação do 3• prêmio de Gestão do Ministério Público

O presidente da Assembléia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior participou na manhã desta quarta-feira (13), da solenidade de premiação dos vencedores da III edição do prêmio de Gestão e Inovação do Ministério Público Estadual, realizada na sede do órgão em Rio Branco.

Com 135 projetos inscritos, a iniciativa premiou 27 ações bem sucedidas transformadas em projetos. A proposta foi valorização e o reconhecimento das práticas internas desenvolvidas por colaborares da instituição em diversos órgãos, com objetivos estratégicos institucionais gerando benefícios à sociedade.

“Essa premiação incentiva os colaboradores e qualifica os serviços oferecidos aos setores alcançados por essa prática. No final quem ganha é a sociedade, as pessoas contempladas com esse projetos. Na pessoa da procuradora Kátia, quero parabenizar a todos que atuaram nos projetos. na promoção e organização ”, disse Nicolau. Ao lado do governador Gladson Cameli, do prefeito Tião Bocalon e do deputado federal Alan Rick, Nicolau entregou parte da premiação aos vencedores do prêmio.