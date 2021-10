Casas noturnas: Músicos pedem mudança em portaria da Sec de Segurança

#musicos

Músicos e empresários foram à secretaria de segurança pedir mudanças em portaria que dificulta a reabertura das atividades das casas noturnas e que contém uma série de taxas (inclusive à PM), além de exigências consideradas draconianas. Há um ano e meio setor amarga prejuízos, pois foi obrigado a fechar as portas devido à pandemia do covid-19 que, no Acre matou quase duas mil pessoas (1.841 até ontem 14/10).

De máscara Heloy de Castro e outros músicos participaram de reunião com Paulo César, titular da pasta da Segurança, que os recebeu sem máscara. -Estamos em busca do respeito ao trabalho dos músicos acreanos – diz Heloy.

oestadoacre