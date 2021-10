Chegou o sábado e ninguém suporta o frio em Rio Branco

#frio

Chove granizo aos borbotões….destelhando tudo….‘nas primeiras horas da manhã’



‘O meteorologista Davi Friale, em boletim divulgado nesta quarta-feira, 14, informou que chegará neste sábado, 16, ao Acre uma onda de frio polar logo nas primeiras horas da manhã, provocando temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo. (….) – previa a previsão deste senhor no ac postada no dia 14, quinta-feira.

Em tempo: como diz o Doctor Friagem, este sim, um cientista que sabe tudo sobre previsão…que afirma e garante que amanhã será domingo e depois segunda…(segue)

Em tempo 2: o termômetro marca em Rio Branco agora 28º e nem deu 8 da madrugada ainda neste sábado…é muito frio!(segue)

Em tempo 3: post contém ironia….Rio Branco tem manhã de sábado de Deserto do Saara, calor intenso.

