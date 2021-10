Leilão (Justiça de Brasileia)

Brasiléia/AC, 18 de outubro de 2021 – A Justiça Estadual de Brasiléia em conjunto com a leiloeira oficial Deonizia Kiratch, realizam leilão no dia 22 de outubro de 2021, pelo site www.deonizialeiloes.com.br. Será leiloado galpão com casa e piscina, medindo 247m² de área de construção e terreno com 600m², localizado na Rua Maria de Anunciação de Paula Moreira, 209 em Brasiléia, avaliado em R$ 600 mil, poderá ser arrematado com 50% de desconto no valor de R$ 300 mil. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site da leiloeira ou então pelo 0800-707-9339.