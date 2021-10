Projeto na Assembleia que cria Comenda de Cultura Taboada

#comendataboada

Nesta quarta, oestadoacre encaminhou inscrição do nome de Sérgio Taboada (im memoriam) para concorrer ao prêmio Comenda da Ordem do Mérito Cultural Acreana (em anexo à inscrição abaixo-assinado com dezenas de nomes de amigos (cidadãos, músicos, políticos) em apoio à indicação do nome de Taboada à maior distinção da cultura do Acre – J R Braña B.

Edvaldo Magalhães apresenta projeto que institui a Comenda Sérgio Taboada

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou um projeto de resolução que institui a Comenda de Cultura Sérgio Taboada. O deputado disse que a iniciativa visa homenagear um parlamentar que tem na sua biografia o incentivo integral à Cultura.

A propositura foi apresentada nesta quarta-feira (20) durante a sessão na Assembleia Legislativa do Acre. Edvaldo pediu celeridade na apreciação da matéria para que este ano, em dezembro, seja entregue a Comenda.

“Uma forma também de resgatar a memória de um parlamentar que teve uma presença marcante na história do Parlamento acreano, que faleceu recentemente, mas que tem na sua trajetória parlamentar a marca do incentivo à Cultura. A propositura de um projeto de resolução é no intuito de institui a Comenda de Cultura Sérgio Taboada”, disse Edvaldo Magalhães.

De acordo com a proposta, a Comenda de Cultura Sérgio Taboada será conferida anualmente a 5 fazedores de cultura, cantores, artistas, personalidades, grupos organizações pela presidência da Assembleia Legislativa do Acre e pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD).

Ainda pontua que a definição dos agraciados será deliberada por comissão julgadora constituída de parlamentares, membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD).

Sérgio Taboada foi deputado, pelo PCdoB, em mandatos consecutivos entre 1991 a 1999. O ex-parlamentar faleceu em março deste ano, vítima de um infarto, em São Paulo.