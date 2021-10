#cléliafecury

Morre mãe do ex-governador do Acre, Binho Marques, a professora Clélia Fecury, 95 anos, devido a complicação de um câncer no intestino.

