Governador diz que dará aumento a servidores (não há bondade nisso!)

#aumento

Diz o governo, segundo publicou o ac na terça-feira: ‘Não me pergunte quando, mas eu vou reajustar sim os salários dos servidores, que merecem muito. Vou fazer uma surpresa para os servidores estaduais. Será para todos’, teria dito sua excelência.

Não há bondade, é uma necessidade econômica e política reajustar os salários – Com a inflação dos anos 80 e 90 de volta, nenhum governo terá sossego se não repôr os salários dos servidores públicos..com a alta dos preços, já, já aparecerá a proposta de reposição salarial por gatilho automático….aumentou a inflação, aumentou salários…salários miseráveis como os pagos no Acre e no Brasil para a grande maioria dos servidores (os de fora das castas) viram pó com inflação nas alturas….aliás, será a inflação dos preços que derrotará Bolsonaro ano que vem. (segue no Em tempo)

Em tempo: nesse modelo econômico que está submetido os assalariados, a inflação sempre ganha dos salários…por isso a luta dos assalariados sindicalizados parece não ter sentido quando as conquistas não aparecem após as greves…mas fará sentido…quando eles, os trabalhadores, entenderem que a luta tem que ser política também…salarial e politica….sempre vinculada…mas para isso é preciso ter sindicato que compreenda isso. E no Acre não existe sindicato atualmente com esse discernimento…já existiu, mas capitularam!

J R Braña B.