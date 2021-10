Pacheco anunciado candidato a presidente (Petecão estava lá)

#pacheco

Correio Braziliense – Em evento realizado no Memorial JK em Brasília, Rodrigo Pacheco oficializou sua nomeação ao PSD. O presidente do Senado assinou a ficha de filiação e foi saudado por diversos caciques do partido, entre eles, o presidente da legenda, Gilberto Kassab. Ele confirmou no evento que Pacheco, pela primeira vez como membro da legenda, será candidato à Presidência da República pelo PSD. (…)

Em tempo: o senador Petecão, que será candidato ao governo do Acre, estava no Memorial JK, como mostra foto acima – oestadoacre