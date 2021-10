#bolsonaro

oestadoacre até tenta ser menos impaciente com o mito, mas é por pouco tempo. Ele acaba de fugir de uma entrevista na bolsonarista rádio Joven Pan porque um dos entrevistadores, um tal de Marinho, ousou perguntar se rachadinha (aquele crime que o político fica com a maior parte do salário do assessor) não dá cadeia? Assista para ver a reação do mito, que sempre foge dos debates…‘Se o Marinho aparecer na tela eu vou embora’, diz o presidente…