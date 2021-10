#emprésario

Paulo Marinho, empresário do Rio de Janeiro, ex-aliado de Bolsonaro – gravou um vídeo após a participação de Bolsonaro em entrevista à rádio JovenPan…o filho do empresário participava fazendo perguntas e o presidente não gostou quando foi questionado sobre as rachadinhas…assista a ameaça velada de Paulo Marinho:

Inscreva-se no nosso canal oestadoacre no youtube, aqui…obrigado!