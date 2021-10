PT e PCdoB juntos numa Federação?

#ptpcdob

oestadocre recebeu um sinal vindo das bandas petistas…que uma junção do partido com o PCdoB entrou no radar…a chamada Federação, que une partidos por quatro anos, mas cada um segue sendo o que é…A fonte petista é forte…mas pediu pelo amor de Deus ficar no anonimato…vai ficar…

Para entender a Federação:

As federações têm natureza permanente — são formadas por partidos que têm afinidade programática e duram pelo menos os quatro anos do mandato. Se algum partido deixar a federação antes desse prazo, sofre punições, tais como a proibição de utilização dos recursos do Fundo Partidário pelo período remanescente.

Federações devem ter abrangência nacional, o que também as diferenciam do regime de coligações, que têm alcance estadual e podem variar de um estado para outro.

Nas próximas eleições, em outubro de 2022, as federações vão valer para as eleições de deputado estadual, distrital (do DF) e deputado federal.

(Agência Câmara)