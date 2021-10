#bolsonaro

Na Folha

(…)

Em tempo: não há outro termo para esse ser que está na presidência do país…que não seja irresponsável…sabe que esse tipo de acusação não pega no Brasil, que conhece Lula desde sempre…nem na Itália, que também o conhece desde os tempos de metalúrgico no movimento sindical.

Isolado no G20, Bolsonaro não sai na foto oficial dos líderes na Fontana de Trevi, um dos pontos turísticos mais visitados em Roma (Bolsonaro passeiou, no sábado, pelo local)

oestadoacre